Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 12h30



SES confirma mais dez casos de coronavírus em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou nesta terça-feira, 28 de abril, mais dez casos de coronavírus em Juiz de Fora, passando de 119 para 129. O número de óbitos permanece o mesmo de segunda, 3.

A cidade está atrás apenas de Belo Horizonte, que tem 55 casos confirmados e 14 óbitos. Uberlândia é o terceiro município de Minas com mais casos confirmados: 88 e sete óbitos; seguido de Divinópolis, 59 casos e um óbito, além de Contagem, com 48 casos e duas mortes.



Segundo o Informe Epidemiológico da Secretaria da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, 27, a cidade tem 1.795 casos suspeitos, 129 confirmados, sei óbitos e três em investigação.

No Estado, até o momento, são 1.649 casos confirmados, 88 óbitos em investigação, 388 óbitos descartados e 71 óbitos foram confirmados.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes (1.825). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (677), Pernambuco (450), Ceará (284) e Amazonas (320). Também foram registradas mortes no Maranhão (125), Pará (114), Paraná (75), Bahia (76), Paraíba (50), Espírito Santo (57), Santa Catarina (43), Rio Grande do Norte (45), Rio Grande do Sul (42), Alagoas (34), Distrito Federal (26), Goiás (26), Amapá (26), Piauí (20), Acre (14), Sergipe (10), Mato Grosso (10), Mato Grosso do Sul (9), Rondônia (10), Roraima (4) e Tocantins (2).

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.