Minas Gerais confirma mais 109 casos de coronavírus em 24 horas



O total de casos confirmados de coronavírus em Minas Gerais subiu para 1.758, segundo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta quarta-feira, 29 de abril. O número de óbitos confirmados em todo o estado chegou a 80.



Pelos dados da SES-MG, Juiz de Fora possui 128 casos confirmados de COVID-19 e cinco mortes pela doença. O número é diferente dos valores publicados pelo boletim da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), já que há atraso na contabilização do Estado. Na última terça, 28, a cidade já somava 139 casos e seis óbitos confirmados, e total de 1.920 casos em investigação, além outras cinco mortes ainda não confirmadas ou descartadas.



A cidade está atrás apenas de Belo Horizonte, que tem 561 casos confirmados e 16 óbitos. Uberlândia é o terceiro município de Minas com mais casos confirmados: 105 e oito óbitos; seguido de Divinópolis, 74 casos e um óbito, além de Contagem, com 48 casos e três mortes.



No Estado, até o momento, são 1.758 casos confirmados, 95 óbitos estão em investigação, 394 óbitos descartados e 80 óbitos foram confirmados.



Brasil



O Ministério da Saúde registrou 71.886 casos de coronavírus e 5.017 mortes da doença no Brasil até as 14h desta terça-feira, 28, segundo informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Nas últimas 24 horas, foram 5.385 casos novos e 474 novos óbitos. Dos 71.886 casos confirmados, 32.544 são considerados recuperados (45%) e 34.325 estão em acompanhamento. Existem ainda 1.156 óbitos que estão em investigação.



São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 24.041 casos e 2.049 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 8.504 casos e 738 óbitos. O estado que registra menos notificações é Tocantins, com 79 registros e duas mortes.



Situação do coronavírus no Brasil até terça-feira



71.886 diagnosticados com COVID-19

5.017 óbitos (7%)

34.325 em acompanhamento* (48%)

32.544 recuperados* (45%)

1.156 óbitos em investigação

*estimativas sujeitas a revisão.

