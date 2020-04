Quarta-feira, 29 de abril de 2020, atualizada às 12h



PJF abre chamamento público para recebimento de itens de combate à pandemia

Da redação



Pessoas físicas e jurídicas interessadas em auxiliar o combate à pandemia decorrente do novo coronavírus (covid-19) em Juiz de Fora podem realizar doações de bens, insumos ou equipamentos ao Poder Público. A lista completa dos materiais e as diretrizes estão disponíveis nos editais de chamamento público publicados pela Prefeitura e podem ser conferidos nos editais nº 412 – Equipamentos e nº 413 – Bens e produtos.

Os interessados devem encaminhar as propostas através do e-mail srm@pjf.mg.gov.br, incluindo a ficha de inscrição, disponível no edital; cópia da carteira de identidade (RG) e/ou Cadastro de Pessoa Física (CPF); se for jurídica, cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral; proposta, contendo descrição, especificações, quantidade e valor de mercado, bem como outras características necessárias à definição do objeto; além dos comprovantes, quando houver, de atendimento aos “critérios para a aceitação da doação”. O material será avaliado pela Comissão de Processamento de Doações, que coordenará os procedimentos para recebimento dos itens aprovados.

Os materiais ofertados deverão atender as Resoluções da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), satisfazer os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos em Norma Técnica (por exemplo: NBR/ABNT – Norma Brasileira/ Associação Brasileira de Normas Técnicas) e atender integralmente às demais normas pertinentes.

Doações recebidas

200 kits para teste rápido de covid-19, recebidos da empresa Nexa;

12 mil litros de álcool etílico, doados pelo grupo Bahamas, sendo que parte está sendo transformada em álcool gel 70% por profissionais ligados à Farmácia Universitária, à Faculdade de Farmácia e ao Instituto de Ciências Exatas (ICE) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

Dez mil máscaras de tecido, sendo cinco mil recebidas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora (CDL-JF) e outras cinco mil pelo Sindicato do Comércio (Sindicomércio).

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.