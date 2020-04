Quarta-feira, 29 de abril de 2020, atualizada às 13h27

Secretaria de Saúde confirma atendimento de pacientes do Rio com Covid-19 em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) confirmou atendimento de pacientes do estado do Rio de Janeiro na unidades de saúde pública da cidade. Até o momento, foram atendidas 10 pessoas do Rio na UPA Norte e quatro no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Segundo a Secretaria, nem todos eram pacientes com suspeita de Covid-19.



No final da tarde da última terça-feira, 28 de abril, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, conversou com o Secretário de Estado de Saúde sobre a questão envolvendo a vinda de pacientes do Estado do Rio de Janeiro para rede pública do município. Como a situação envolve relação federativa entre dois estados, o prefeito solicitou ao governo de Minas, diretrizes de atuação.



Segundo o prefeito, se for para atender os pacientes de outros estados, o município precisará de reforço na infraestrutura, "pois o planejamento atual contempla apenas pacientes da nossa região sanitária".





