Segunda-feira, 4 de maio de 2020, atualizada às 17h58

Imunização disponibiliza drive thru no posto da PRF para vacinar caminhoneiros

Da redação



O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde firmou parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realização do drive thru de vacinação de caminhoneiros contra influenza. O serviço será nesta semana, de terça a quinta-feira, de 9h às 12h, no posto da BR-040, Km 765. A ação será viabilizada com apoio dos serviços Social do Transporte e o Nacional de Aprendizagem no Transporte (Sest/Senat) e Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



Nesta segunda fase da campanha, que vai até a próxima sexta-feira, 8, a vacinação ocorrerá, além do posto da PRF, nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal, direcionada aos profissionais das forças de segurança e salvamento, motoristas e cobradores de transporte coletivo e doentes crônicos. Em todos estes locais, caminhoneiros e profissionais de coletivos deverão apresentar sua carteira de habilitação, categoria C, D ou E. Os cobradores, a de trabalho, e os doentes crônicos, a prescrição médica.



A vacina ofertada é a trivalente, que protege contra os três subtipos da influenza: H1N1, H3N2 e B. Ela é composta por vírus inativados, ou seja, mortos, e, por isso, muito segura. A dose é contraindicada para pessoas que têm alergia grave a ovo de galinha.





