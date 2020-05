Quarta-feira, 6 de maio de 2020, atualizada às 17h19

PJF realiza contratações de profissionais da saúde para combate à Covid-19

Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou novas listas de convocação de profissionais da saúde para contratação temporária por excepcional interesse público, decorrente do quadro de pandemia do novo coronavírus (covid-19). Nesta quarta-feira, 6 de maio, foram convocados candidatos dos editais 1 e 4, nos cargos de enfermeiro, auxiliar de enfermagem e fisioterapeuta, para atender às demandas do município.



As convocações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) e podem ser conferidas aqui: enfermeiro - pjf.mg.gov.br/enfermeiro, auxiliar de enfermagem - pjf.mg.gov.br/auxiliardeenfermagem e fisioterapeuta - pjf.mg.gov.br/fisioterapeuta. Os candidatos convocados devem comparecer à Av. Brasil, 2.001, 8º andar, Centro, das 12h às 17h, no prazo de dois dias úteis, devendo apresentar todos os documentos necessários para a referida contratação temporária. Os candidatos convocados terão suas posições na ordem classificatória dos respectivos editais mantidas, para fins de eventuais nomeações futuras.



A PJF está realizando também a contratação de médicos aprovados no edital 396, para atender às demandas da Secretaria de Saúde (SS). As convocações para este edital devem ser conferidas na página do certame.



Em função do quadro de pandemia e das medidas de enfrentamento à covid-19, estabelecidas no Decreto nº 13.893, os candidatos deverão declarar, no ato da contratação, que não tem 60 anos ou mais; não é portador de imunodeficiência ou doenças preexistentes crônicas ou graves; não é responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por covid-19, desde que haja coabitação; e que não é gestante.





