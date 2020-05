Segunda-feira, 11 de maio de 2020, atualizada às 9h

Crianças e gestantes começam a ser vacinadas contra a gripe nesta segunda-feira

Da redação



Começa nesta segunda-feira, 11 de maio, a terceira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, o vírus da gripe, para crianças na faixa etária de seis meses a até menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto) e pessoas com deficiência (física, auditiva, visual, intelectual e múltipla).

De acordo com a Secretaria de Saúde, "na segunda etapa desta última fase, com início na outra segunda-feira, 18, serão vacinados professores da rede pública e privada e adultos com idade entre 55 a 59 anos. Com essa nova definição do Ministério da Saúde (MS), a campanha será finalizada em 5 de junho".



Crianças, gestantes e puérperas podem buscar pela imunização no Departamento de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA), nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal. Os demais públicos nas duas últimas salas de vacinação. Juiz de Fora já atingiu a meta de vacinação (mínimo de 90%) de idosos (109,76%) e profissionais de saúde (98,14%). O público da segunda fase não é prioritário, portanto não entra na estatística de cobertura.

A vacina

Trivalente, protege contra os três subtipos da influenza: H1N1, H3N2 e B. É composta por vírus inativados, ou seja, mortos, e, por isso, muito segura. A dose é contraindicada para pessoas que têm alergia grave a ovo de galinha.

Terceira fase

Dias 11 a 15: crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães no pós-parto (até 45 dias) e pessoas com deficiência.

De 18 de maio a 5 de junho: professores da rede pública e privada e adultos com idade entre 55 à 59 anos.

- Horário de funcionamento das salas de vacinação (segunda a sexta-feira):



* UBSs: 8h às 10h30 e 13h às 16h30

* DSMCA: 8h30 às 12h30 | Rua São Sebastião, 772, Centro.

* PAM Marechal: 8h às 16h30







