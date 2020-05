Segunda-feira, 11 de maio de 2020, atualizada às 11h30

Estado confirma 307 casos de coronavírus em Juiz de Fora e 13 mortes

Subiu para 307 os casos confirmados de coronavírus em Juiz de Fora, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, 11 de maio, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com isso, a cidade permanece em segunda posição em Minas Gerais com 13 óbitos, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, com 953 casos de Covid-19 e 26 óbitos confirmados. Uberlândia aparece na terceira posição, com 236 mortes e dez óbitos.

No total, Minas tem 3.320 casos confirmados,132 óbitos em investigação, 518 óbitos descartados e 121 óbitos confirmados. Confira a situação das cidades da região: Alfredo Vasconcelos (1 caso), Barbacena (17 casos e duas mortes), Belmiro Braga (2 casos e uma morte), Carangola (7 casos), Goianá (2 casos), Leopoldina (9 casos), Lima Duarte (1 caso), Mar de Espanha (7 casos), Muriaé (38 casos), Rio Novo (1 caso), Santos Dumont (18 casos e uma morte), São João Del Rei (10 casos), Ubá (9 casos), Viçosa (8 casos).



Segundo o último Informe Epidemiológico da Secretaria de Saúde do município, divulgado no sábado, 9 de maio, Juiz de Fora tem 328 casos confirmados, 2.883 suspeitos, além de 17 óbitos confirmados e sete em investigação.

Aplicativo para consultas online para atendimento à Covid-19

O governador Romeu Zema anunciou, na última sexta-feira, 8 de maio, o lançamento do aplicativo Saúde Digital MG, voltada para atendimentos de telemedicina a pacientes com suspeita de Covid-19. O desenvolvimento da plataforma foi feito pela empresa Tecthools, que doou a tecnologia ao Estado. Não haverá impacto financeiro para o Tesouro Estadual, uma vez que os profissionais que prestarão atendimento, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, pertencem aos quadros da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), além de profissionais voluntários captados pela Rede de Voluntariado Saúde – Covid-19. O aplicativo já está disponível para instalação na Play Store, dos sistemas operacionais Android, compatível com a maioria dos aparelhos de telefone celular.

