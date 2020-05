Quarta-feira, 13 de maio de 2020, atualizada às 10h30

Oftalmologista dá dicas para evitar embaçar as lentes com o uso das máscaras

Da redação



As máscaras se tornaram itens necessários neste período de pandemia do novo coronavírus. Porém, para as pessoas que usam óculos de grau pode ser um desconforto devido o embaçamento das lentes. Segundo a oftalmologista Keila Cristina Prado, "isso ocorre devido a espaços que passam o ar quente da respiração e dificulta o uso dos óculos". Diante disso, a médica da Auge Oftalmologia, traz dicas práticas para manter o uso dos dois itens. “O ideal é fixar a máscara de forma que o ar não escape”, orienta. Confira

Fita dupla face

Coloque a fita para aderir a máscara ao nariz em três a quatro pontos, dificuldade a passagem de ar. Antes, é importante limpar a pele para retirar a oleosidade.



Guardanapo de papel

Use um pedaço de guardanapo. O ideal é que seja o mais macio possível. Dobre um pouco menos da metade e coloque por dentro da máscara, na parte onde encaixa o nariz, de forma que ele fique bem firme.



Sabão seco

Primeiramente aplique o sabão seco nas lentes, depois passe o pano de microfibra até tirar o excesso e ficar transparente. Basta ajustar os óculos com a máscara, de preferência com as lentes por dentro.



Higienização dos óculos



Produtos à base de álcool devem ser evitados tanto nas lentes quanto na armação, pois podem danificar a longo prazo. Água na temperatura ambiente e sabão neutro são ideias para a higienização.

