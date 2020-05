Quinta-feira, 14 de maio de 2020, atualizada às 17h41

Prefeitura alerta sobre falso teste para coronavírus nas residências



Da redação



A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recebeu denúncia de que um homem está se passando por agente da vigilância sanitária para entrar na casa das pessoas e, supostamente, fazer o teste para o coronavírus (covid-19).



De acordo com a denúncia, a situação aconteceu no Bairro Borboleta. A Prefeitura informa que seus agentes não estão indo às casas fazer testes do coronavírus.





