Sexta-feira, 15 de maio de 2020, atualizada às 18h09

Juiz de Fora soma 23 mortes por coronavírus, segundo PJF



Da redação



Mais uma morte pelo novo coronavírus foi confirmada nesta sexta-feira, 15 de maio, em Juiz de Fora, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Com os novos registros, a cidade totaliza 23 mortes por covid-19. Mais um caso foi confirmado, contabilizando 418 pessoas infectadas.



O óbito registrado é de uma idosa de 75 anos que morreu nesta sexta, 15. Ela tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC).



O boletim também mostra 125 novas suspeitas, que contabiliza 3.435. Dois óbitos estão em investigação.



Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



- 3.435 suspeitos

- 418 confirmados

- 23 óbitos confirmados

- 2 óbitos em investigação

Boletim JF Salvando Todos

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta sexta-feira, 15 de maio, a primeira edição do boletim informativo JF Salvando Todos, desenvolvido por pesquisadores da instituição. Em sua primeira edição, o documento elucida os dados coletados até a última quarta-feira, 13, que apontam a Zona da Mata como a segunda região com maior número de casos em Minas Gerais, com Juiz de Fora concentrando o maior número de casos confirmados: 66%. Além do panorama local, o boletim também aborda o cenário no estado e no Brasil.



O documento será publicado quinzenalmente em uma plataforma on-line e informa de maneira acessível, por meio da análise de dados e gráficos, o panorama sobre o coronavírus em Juiz de Fora e no Brasil. No site do projeto, também estão disponibilizadas as notas técnicas elaboradas pelo Grupo de Modelagem Epidemiológica da COVID-19.



Atualmente, a equipe responsável pelo boletim conta com seis colaboradores.

