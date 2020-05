Quinta-feira, 21 de maio de 2020, atualizada às 8h50

Fhemig abre mais 12 vagas para o Hospital João Penido



Da redação



A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abre, a partir desta quinta-feira, 21 de maio até a sexta-feira, 22, chamamento emergencial para contratação imediata e temporária de médicos para atuar no enfrentamento à covid-19 no Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

São 12 vagas para médicos de qualquer especialidade. O vencimento básico para 12 horas semanais é de R$ 4.595,02.

Todos os editais, com as informações sobre inscrições e requisitos, entre outras, estão disponíveis na página da Fhemig: https://bit.ly/3dnPIDS.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.