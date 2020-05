PJF confirma mais 19 novos casos de coronavírus nesta terça-feira

Número de óbitos (26) permanece estável desde sexta-feira conforme dados da SES-MG, já o boletim da PJF confirma 29 mortes



Da redação

26/05/2020

Juiz de Fora registrou mais 16 casos confirmados de coronavírus, nas últimas 24 horas, passando de 503 para 516, segundo o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado nesta terça-feira, 26 de maio. O número de óbitos não teve alteração desde a última sexta-feira: 26.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a cidade tem 4.256 casos suspeitos, 573 confirmados, 29 óbitos e quatro em investigação. Atualmente, a cidade conta com 1.443 leitos de enfermaria adulto, sendo que 48 estão ocupados com casos de Covid-19. Além desses, são 247 leitos UTI adulto, com 46 ocupações.

Em Minas Gerais já são 7.516 casos confirmados, 3.627 casos em acompanhamento, 3.655 casos recuperados e 234 óbitos confirmados. Confira a tabela, abaixo.



Quadro: óbitos confirmados para COVID 19 em Minas Gerais Paciente Sexo Idade Município de Residência Data do óbito Comorbidade 1 M 79 Patos de Minas 28/03/2020 SIM 2 F 82 Belo Horizonte 29/03/2020 SIM 3 M 66 Belo Horizonte 30/03/2020 SIM 4 M 44 Mariana 30/03/2020 NÃO 5 M 80 Uberlândia 30/03/2020 SIM 6 M 72 Ouro Fino 31/03/2020 NÃO 7 F 76 Belo Horizonte 01/04/2020 NÃO 8 M 69 Montes Claros 01/04/2020 NÃO 9 F 61 Uberlândia 02/04/2020 SIM 10 F 92 Belo Horizonte 02/04/2020 SIM 11 F 88 Paraisópolis 03/04/2020 SIM 12 M 78 Pouso Alegre 05/04/2020 SIM 13 M 59 Varginha 05/04/2020 SIM 14 M 82 Belo Horizonte 05/04/2020 SIM 15 F 60 Belo Horizonte 07/04/2020 SIM 16 M 70 Juiz de Fora 07/04/2020 SIM 17 F 46 Divinópolis 08/04/2020 NÃO 18 M 73 Uberaba 10/04/2020 SIM 19 F 79 Paraisópolis 28/03/2020 SIM 20 M 24 Itabira 06/04/2020 SIM 21 M 71 Juiz de Fora 29/03/2020 SIM 22 F 68 Governador Valadares 08/04/2020 SIM 23 M 84 Pouso Alegre 11/04/2020 SIM 24 M 81 Patrocínio 11/04/2020 SIM 25 F 65 Uberlândia 10/04/2020 SIM 26 M 72 Uberlândia 03/04/2020 NÃO 27 M 62 Governador Valadares 08/04/2020 SIM 28 M 34 São Tómas de Aquino 12/04/2020 SIM 29 M 78 Piumhi 13/04/2020 SIM 30 M 64 Uberaba 13/04/2020 SIM 31 M 68 Bonfim 12/04/2020 SIM 32 F 72 Belo Horizonte 14/04/2020 SIM 33 F 76 Belmiro Braga 03/04/2020 SIM 34 M 69 Belo Horizonte 15/04/2020 SIM 35 M 68 Nanuque 15/04/2020 SIM 36 F 72 São Sebastião do Paraíso 12/04/2020 NÃO 37 F 72 Tres Pontas 12/04/2020 SIM 38 F 81 Nova Serrana 08/04/2020 SIM 39 M 67 Poços de Caldas 16/04/2020 SIM 40 F 46 Extrema 14/04/2020 SIM 41 M 55 Espinosa 12/04/2020 SIM 42 F 75 Varzelandia 16/04/2020 SIM 43 M 84 Cataguases 10/04/2020 SIM 44 M 72 Uberaba 19/04/2020 SIM 45 M 75 São Francisco 17/04/2020 SIM 46 F 74 Belo Horizonte 20/04/2020 SIM 47 F 38 Uberlândia 18/04/2020 SIM 48 M 58 Morro da Garça 15/04/2020 SIM 49 F 53 Novo Cruzeiro 18/04/2020 SIM 50 M 54 São Geraldo da Piedade 18/04/2020 SIM 51 F 64 Contagem 20/04/2020 SIM 52 F 71 Santos Dumont 21/04/2020 SIM 53 F 86 Belo Horizonte 17/04/2020 NÃO 54 F 59 Belo Horizonte 23/04/2020 SIM 55 F 53 Contagem 20/04/2020 NÃO 56 F 91 Juiz de Fora 23/04/2020 SIM 57 M 95 Belo Vale 20/04/2020 SIM 58 F 74 Uberlândia 24/04/2020 SIM 59 F 75 Governador Valadares 21/04/2020 SIM 60 M 82 Uberlândia 23/04/2020 SIM 61 F 89 Araxá 19/04/2020 SIM 62 F 67 Araguari 25/04/2020 SIM 63 F 92 Mário Campos 26/04/2020 SIM 64 M 75 Presidente Juscelino 24/04/2020 SIM 65 M 81 Ipiaçu 23/04/2020 SIM 66 M 61 Capitólio 24/04/2020 SIM 67 M 80 Centralina 25/04/2020 SIM 68 M 54 Belo Horizonte 27/04/2020 SIM 69 M 74 São Romão 24/04/2020 NÃO 70 M 87 Belo Horizonte 20/04/2020 SIM 71 F 84 Belo Horizonte 24/04/2020 SIM 72 F 88 Juiz de Fora 26/04/2020 SIM 73 M 75 São Francisco 22/04/2020 SIM 74 M 75 Poços de Caldas 23/04/2020 SIM 75 M 41 Juiz de Fora 22/04/2020 SIM 76 M 76 Uberlândia 24/04/2020 SIM 77 M 62 Martinho Campos 26/04/2020 SIM 78 M 70 Contagem 26/04/2020 SIM 79 M 89 Belo Horizonte 27/04/2020 80 F 52 Belo Horizonte 24/04/2020 SIM 81 F 85 Belo Horizonte 12/04/2020 SIM 82 F 80 Betim 28/04/2020 SIM 83 M 85 Belo Horizonte 29/04/2020 SIM 84 M 68 Belo Horizonte 29/04/2020 SIM 85 F 74 Belo Horizonte 25/04/2020 SIM 86 M 84 Juiz de Fora 19/04/2020 SIM 87 F 67 Planura 29/04/2020 SIM 88 M 78 Uberaba 29/04/2020 SIM 89 F 40 Paracatu 29/04/2020 SIM 90 F 61 Barbacena 02/05/2020 SIM 91 M 45 Belo Horizonte 02/05/2020 SIM 92 M 67 Belo Horizonte 03/05/2020 SIM 93 F 84 Pouso Alegre 02/05/2020 SIM 94 M 76 Montes Claros 29/04/2020 SIM 95 M 69 Belo Horizonte 02/05/2020 SIM 96 M 47 Barbacena 04/05/2020 SIM 97 M 58 Extrema 02/05/2020 SIM 98 M 77 Juiz de Fora 03/05/2020 SIM 99 M 80 Extrema 02/05/2020 SIM 100 F 87 Juiz de Fora 04/05/2020 SIM 101 M 53 Uberlândia 05/05/2020 NÃO 102 F 77 Juiz de Fora 02/05/2020 SIM 103 F 83 Toledo 05/05/2020 SIM 104 M 70 Bueno Brandão 04/05/2020 SIM 105 F 64 Belo Horizonte 20/04/2020 SIM 106 M 69 Jequitinhonha 06/05/2020 SIM 107 M 56 Juiz de Fora 04/05/2020 SIM 108 M 91 Uberlândia 30/04/2020 SIM 109 F 55 Juiz de fora 04/05/2020 SIM 110 F 75 Belo Horizonte 06/05/2020 SIM 111 F 93 Juiz de Fora 02/05/2020 SIM 112 F 77 Itapeva 28/04/2020 SIM 113 M 74 Poços de Caldas 13/04/2020 NÃO 114 F 62 São João Nepomunceno 06/05/2020 SIM 115 M 72 Juiz de Fora 05/05/2020 NÃO 116 M 67 Carmo do Cajuru 02/05/2020 SIM 117 F 80 Mariana 07/05/2020 SIM 118 F 46 Belo Horizonte 07/05/2020 SIM 119 F 39 Teófilo Otoni 05/05/2020 NÃO 120 F 69 Itajuba 09/05/2020 SIM 121 M 82 Manhuaçu 03/05/2020 SIM 122 F 89 Santa Luzia 10/05/2020 NÃO 123 M 81 São José da Lapa 02/05/2020 SIM 124 M 68 Uberlândia 11/05/2020 SIM 125 M 49 Muriaé 09/05/2020 SIM 126 F 14 Betim 03/05/2020 SIM 127 F 91 Juiz de Fora 05/05/2020 SIM 128 M 70 Itambacuri 05/05/2020 SIM 129 M 41 Perdizes 05/05/2020 SIM 130 M 81 Juiz de Fora 02/05/2020 SIM 131 M 27 Jacutinga 08/05/2020 SIM 132 F 90 Boa Esperança 01/05/2020 SIM 133 M 65 Sete Lagoas 10/05/2020 SIM 134 F 50 Belo Horizonte 09/05/2020 SIM 135 F 55 Belo Horizonte 09/05/2020 SIM 136 M 56 Governador Valadares 02/04/2020 SIM 137 F 81 Caxambu 07/05/2020 SIM 138 F 27 Alfredo Vasconcelos 08/05/2020 SIM 139 F 74 Betim 29/04/2020 SIM 140 F 57 Uberaba 10/05/2020 SIM 141 F 77 Boa Esperança 13/05/2020 SIM 142 F 67 Mar de Espanha 12/05/2020 SIM 143 F 85 Mariana 12/05/2020 SIM 144 F 87 Carmo do Cajuru 05/05/2020 SIM 145 F 77 Piranga 11/05/2020 SIM 146 F 75 Rio Pomba 13/05/2020 SIM 147 M 68 Itabirito 14/05/2020 SIM 148 M 75 Juiz de Fora 11/05/2020 SIM 149 F 58 São João do Manhuaçu 10/05/2020 SIM 150 M 80 Alto Jequitibá 08/05/2020 SIM 151 F 53 Governador Valadares 10/05/2020 SIM 152 M 82 Ribeirão das Neves 14/05/2020 SIM 153 F 83 Belo Horizonte 14/05/2020 SIM 154 M 73 Belo Horizonte 13/05/2020 SIM 155 M 57 Belo Horizonte 12/05/2020 SIM 156 M 64 Cataguases 01/05/2020 SIM 157 M 69 Lavras 13/05/2020 SIM 158 M 93 Muriaé 12/05/2020 SIM 159 M 46 Ouro Preto 16/05/2020 SIM 160 M 81 Estrela Dalva 15/05/2020 SIM 161 M 41 Uberlândia 16/05/2020 SIM 162 F 84 Miradouro 15/05/2020 SIM 163 F 60 Barbacena 17/05/2020 SIM 164 M 80 Belo Horizonte 07/05/2020 SIM 165 F 78 Bom Despacho 09/05/2020 SIM 166 F 90 Belo Horizonte 17/05/2020 SIM 167 M 40 Teófilo Otoni 10/05/2020 NÃO 168 F 72 Juiz de Fora 08/05/2020 SIM 169 M 56 Juiz de Fora 11/05/2020 NÃO 170 M 65 Juiz de Fora 11/05/2020 SIM 171 F 79 Juiz de Fora 12/05/2020 SIM 172 F 76 Mar de Espanha 13/05/2020 SIM 173 F 74 Juiz de Fora 15/05/2020 SIM 174 M 65 Leopoldina 10/05/2020 SIM 175 M 56 Lavras 17/05/2020 SIM 176 M 48 Belo Horizonte 08/05/2020 SIM 177 M 62 Belo Horizonte 03/05/2020 SIM 178 F 92 Ituiutaba 10/05/2020 SIM 179 M 79 Juiz de Fora 09/05/2020 SIM 180 F 59 Andradas 10/05/2020 SIM 181 M 67 Frutal 05/05/2020 SIM 182 F 47 Varginha 18/05/2020 SIM 183 F 64 Muriaé 17/05/2020 SIM 184 F 72 Teófilo Otoni 18/05/2020 SIM 185 M 77 Teófilo Otoni 19/05/2020 SIM 186 F 77 Contagem 14/05/2020 SIM 187 F 83 Juiz de Fora 12/05/2020 SIM 188 F 90 Uberlândia 18/05/2020 NÃO 189 F 85 Contagem 17/05/2020 SIM 190 M 64 São Joaquim de Bicas 18/05/2020 SIM 191 F 75 Belo Horizonte 17/05/2020 SIM 192 M 76 Belo Horizonte 20/05/2020 SIM 193 M 93 Belo Horizonte 17/05/2020 SIM 194 F 71 Belo Horizonte 17/05/2020 SIM 195 M 72 Contagem 17/05/2020 SIM 196 M 68 Divinópolis 14/05/2020 SIM 197 F 23 Barbacena 17/05/2020 SIM 198 M 44 Passos 19/05/2020 SIM 199 M 67 São Francisco 19/05/2020 Não informado 200 M 34 Ibirité 20/05/2020 SIM 201 M 31 Ituiutaba 17/05/2020 SIM 202 F 61 Uberlândia 27/04/2020 SIM 203 F 67 Contagem 13/05/2020 SIM 204 M 59 Mateus Leme 18/05/2020 SIM 205 F 68 Pirapetinga 27/04/2020 SIM 206 M 82 Itambacuri 10/05/2020 SIM 207 M 73 Muriaé 18/05/2020 SIM 208 M 86 Santa Cruz de Minas 21/05/2020 SIM 209 M 77 Belo Horizonte 21/05/2020 SIM 210 M 23 Betim 19/05/2020 NÃO 211 M 74 Contagem 10/05/2020 Não informado 212 F 59 Belo Horizonte 17/05/2020 SIM 213 M 91 Juiz de Fora 08/05/2020 SIM 214 M 81 Juiz de Fora 16/05/2020 SIM 215 F 74 Juiz de Fora 07/05/2020 SIM 216 F 68 Mar de Espanha 13/05/2020 SIM 217 M 65 Belo Horizonte 21/05/2020 SIM 218 F 57 Araxá 12/05/2020 NÃO 219 M 83 Faria Lemos 17/05/2020 SIM 220 M 55 Além Paraíba 21/05/2020 SIM 221 M 63 Contagem 21/05/2020 SIM 222 M 62 Governador Valadares 16/05/2020 SIM 223 F 89 Governador Valadares 17/05/2020 SIM 224 M 74 Uberaba 22/05/2020 SIM 225 M 80 Três Corações 15/05/2020 NÃO 226 M 63 Betim 22/05/2020 SIM 227 F 60 Açucena 23/05/2020 SIM 228 M 84 Camanducaia 23/05/2020 SIM 229 M 53 Mariana 23/05/2020 NÃO 230 F 75 Mariana 22/05/2020 SIM 231 F 62 Belo Horizonte 22/05/2020 SIM 232 F 90 Pirapora 20/05/2020 Não informado 233 M 80 Materlândia 22/05/2020 SIM 234 M 48 Uberlândia 22/05/2020 SIM

Fonte: CIEVS-Minas/COES MINAS/COVID-19/SES-MG. Atualizado em 26/05/2020

Matéria atualizada nesta terça-feira, 26 de maio de 2020, às 18h10

