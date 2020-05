Quarta-feira, 27 de maio de 2020, atualizada às 18h32

Sobe para 31 número de óbitos confirmados por covid-19 em Juiz de Fora



Da redação



Sobe para 31 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), divulgado nesta quarta-feira, 27 de maio. Além dos dois óbitos, a cidade tem mais 24 pessoas infectadas nas últimas 24 horas, com total de 597 casos confirmados.

Os óbitos registrados são de uma idosa, 74 anos. Ela tinha Diabetes Melitus (DM), doença cardiovascular crônica (DCC), outra pneumopatia crônica e obesidade. A morte foi registrada na terça, 26. Já o idoso, 86, tinha doença cardiovascular crônica, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença renal crônica (DRC), e o óbito ocorreu nesta quarta, 27.



O boletim também mostra 134 novas suspeitas, que contabiliza 4.390. Três óbitos estão em investigação.



Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Boletim semanal da UFJF



O grupo de modelagem epidemiológica da Covid-19, formado por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), divulga o terceiro boletim semanal de modelagem epidemiológica. Os dados do documento apontam a continuidade da queda de isolamento e a permanência do crescimento da curva de casos do novo coronavírus na cidade.



De acordo com o boletim, o modelo de previsão utilizado continua captando bem o comportamento da curva de casos confirmados acumulados. A incidência diária de suspeitos se comporta em termos constantes a partir do dia 5 de maio, enquanto a ocorrência diária de casos confirmados segue apresentando um crescimento. O primeiro documento, divulgado no dia 12 deste mês, apresentava taxa de crescimento de 8% ao dia. No segundo, de 19 de maio, este número havia caído para 4,2% – já no boletim mais recente, o número diminui para 3,8%, uma diferença não detectável estatisticamente.



Os dados coletados pelo boletim são referentes à semana passada, com informações atualizadas até a última segunda-feira, dia 25. “Houve uma queda no número médio de casos de uma semana para a outra, mas, ainda assim, a curva continua em ascensão na mesma taxa, seguindo a mesma tendência de crescimento. Ainda não é possível fazer uma relação causal e o ideal é esperarmos a próxima semana para observar se este cenário se confirma. Ontem, por exemplo, já tivemos um aumento de número de casos confirmados na cidade”, destaca Fernando Colugnati, um dos autores do documento. Na terça-feira, 26, a Prefeitura de Juiz de Fora confirmou mais 19 casos de infecção por Covid-19, contabilizando 573 casos no município. Já nesta quarta, 27, a cidade confirmou 24 casos, em 24 horas.



“É importante ressaltar que a epidemia sempre acontece em ciclos. Quando olhamos uma cidade do porte de Juiz de Fora, cujos bairros são heterogêneos, muitas vezes vemos pequenos picos na epidemia em locais que apresentaram pequenos surtos. Mas o vírus continua ativo e espalhando-se na cidade. Provavelmente, o que veremos aqui serão pequenas ondas ao longo do tempo”, avalia Colugnati.



Isolamento em queda e confirmações em ascensão



O isolamento social continua em queda desde 15 de abril até o dia 25 de maio. Em contraponto, observa-se o crescimento das confirmações diárias da Covid-19. O boletim utiliza indicador de isolamento social dado pelo uso de telefones celulares.



