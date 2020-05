Quinta-feira, 28 de maio de 2020, atualizada às 10h

Cuidados com a saúde bucal neste período de pandemia da Covid-19



Da redação



Neste período de pandemia do novo coronavírus, uma das maiores preocupações é cuidar da higiene, principalmente das mãos. Mas a higiene bucal também deve ser intensificada, já que uma das portas principais de entrada do vírus é a boca.

Vale destacar que como as mãos vão ser imprescindíveis para o uso do fio dental, do higienizador da língua e da escova de dentes, é importante que elas estejam bem limpas.

Segundo o cirurgião-dentista Bruno Franco, para fazer o bochecho o recomendado é usar o peróxido de hidrogênio, que é a oxigenada 10 volumes diluída em água (na proporção de 1% de oxigenada e 3% de água). “Ele diminui a carga viral, ou seja, se alguém estiver infectado, ele não será tão contagioso”, afirma.

Além disso, o especialista alerta sobre o armazenamento das escovas de dente. "Não adianta deixá-las juntas no mesmo pote. Se alguém na sua casa estiver gripado, essa escova também tem que ser trocada". Confira.

Outra dica importante é a forma correta de cuidar das escovas dentais e dos higienizadores de língua, mantendo-os imersos em solução desinfetante, à base de água e enxaguante bucal, para evitar a reinfecção após cada uso.

