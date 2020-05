Sábado, 30 de maio de 2020, atualizada às 08h58

Juiz de Fora registra a 32ª morte por coronavírus



Da redação



O total de óbitos confirmados por coronavírus subiu para 32 em Juiz de Fora, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na sexta-feira, 30 de maio. A vítima é uma idosa de 85 anos que morreu no dia 23 de maio. Ela tinha doença cardiovascular crônica (DCC), marcapasso, doença neurológica crônica (DNC) e pneumopatia crônica. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



O boletim também registrou dez novos casos confirmados, totalizando 613 pessoas infectadas. Com a atualização, 88 novas suspeitas, que contabiliza 4.558. Três óbitos estão sendo investigados.



JF é a 3° maior cidade de MG em casos de covid-19



O segundo boletim informativo JF Salvando Todos, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), informa que Juiz de Fora é a terceira maior cidade de Minas Gerais em número de casos confirmados do novo coronavírus.



Contabilizando os diagnósticos de Covid-19 e óbitos registrados por conta da doença, os números de Juiz de Fora correspondem a mais de 95% dos casos confirmados e das mortes registradas na microrregião de saúde à qual o município pertence. Na data de publicação desta matéria, Juiz de Fora conta com 603 casos de Covid-19, 31 óbitos causados pela doença e 202 pessoas em acompanhamento. Já o Brasil totaliza mais de 438 mil casos confirmados e acima de 26 mil óbitos, figurando, de acordo com o boletim, como epicentro global da pandemia. Outro destaque do documento é a taxa de 43% de casos recuperados na Zona da Mata Mineira.



Outro destaque são as atualizações da plataforma JF Salvando Todos, que agora permite a visualização de informações sobre todos os municípios do Brasil, agregados por microrregiões e macrorregiões de saúde brasileiras, incluindo dados dos perfis de internações, número de leitos hospitalares disponíveis e uma área virtual dedicada às notas técnicas divulgadas pelo Grupo de Modelagem Epidemiológica da UFJF. A plataforma, por sua vez, é atualizada diariamente.





