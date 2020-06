Segunda-feira, 1 de junho de 2020, atualizada às 11h20

Vacinação é prorrogada para público de todas as fases da campanha

Diante de um baixo índice de vacinação de grupos prioritários, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe teve seu prazo ampliado e agora vai até o dia 30 deste mês. Segundo o Ministério da Saúde, dos 77,7 milhões de pessoas consideradas público prioritário, 63,53% receberam a vacina. Com a prorrogação, a expectativa é vacinar mais 28,3 milhões de pessoas.

A campanha teve três fases. Dividida em duas etapas, a terceira e última fase, iniciada em 11 de maio, tinha previsão de vacinar 90% do grupo considerado prioritário até o dia 5 de junho. Como o resultado ainda está aquém do esperado, o governo adotou a estratégia de prorrogar a data final para o dia 30.

Segundo o Ministério da Saúde, até o último fim de semana 25,7% de 36,1 milhões de pessoas estimadas nesta terceira fase foram vacinadas. “Desde o início da ação nacional, em 23 de março, 50 milhões de pessoas foram vacinadas, faltando ainda 28,3 milhões que ainda não receberam a vacina”, informou a pasta.

Nesta segunda etapa, a campanha tem como foco principal os professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos. Já a primeira etapa (da terceira fase da campanha) teve como público-alvo pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias.

Em nota, o secretário substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, disse que, além de ser importante para reduzir complicações e óbitos em decorrência da gripe influenza, a prorrogação da campanha é “mais uma oportunidade para que os públicos de todas as fases, que ainda não se vacinaram, possam procurar de forma organizada as unidades de saúde”.

Nessa reta final da campanha de imunização, a vacina continuará disponível nas 63 unidades básicas de Saúde (UBSs), Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal e Departamento de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA).

Horários de vacinação, de segunda a sexta-feira



UBSs: 8h às 10h30 e 13h às 16h30

DSMCA: 8h30 às 12h30; Rua São Sebastião, 772, Centro. Neste posto, a vacina está disponível somente para crianças (seis meses a menores de seis anos), gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto)



PAM Marechal: 8h às 16h30.



A vacina



Trivalente, protege contra os três subtipos da influenza: H1N1, H3N2 e B. É composta por vírus inativados, ou seja, mortos, e, por isso, é muito segura. A dose é contraindicada para pessoas que têm alergia grave a ovo de galinha.

