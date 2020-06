Quarta-feira, 3 de junho de 2020, atualizada às 18h24

Juiz de Fora tem mais um óbito e 28 novos casos confirmados por coronavírus



Da redação



Mais uma morte pelo novo coronavírus foi confirmada nesta quarta-feira, 3 de junho, pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora. A vítima é uma idosa de 72 anos que morreu nessa terça-feira, 2 de junho. Ela tinha Alzheimer. Com os novos registros, o município contabiliza 35 óbitos por covid-19. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



O boletim epidemiológico também registrou 28 novos casos de pessoas infectadas, totalizando 689 confirmados. Mais 181 novas suspeitas fora registradas, contabilizando 4.955. Três óbitos estão sendo investigados.



Boletim da UFJF



O quarto boletim semanal do grupo de modelagem epidemiológica da Covid-19, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi divulgado nesta quarta-feira, 3 de junho. Os dados reiteram a continuidade da queda de isolamento social e a permanência do crescimento da curva de casos do novo coronavírus no município.



Segundo o boletim, a incidência diária de suspeitos continua a se comportar em termos constantes após o dia 5 de maio, enquanto a ocorrência diária de casos confirmados segue em crescimento. O primeiro documento, divulgado no dia 12 de maio, apresentou taxa de crescimento de 8% ao dia. No segundo, de 19 de maio, este número havia caído para 4,2%; o terceiro, do dia 26 de maio, apresentou uma taxa de 3,8%. O boletim mais atual mostra uma taxa de crescimento de 2,8%. “Verificamos uma queda na velocidade da curva, de praticamente um ponto percentual, mas isso não refletiu uma mudança nas previsões”, explica um dos autores do estudo, Fernando Colugnati. Os dados coletados pelo boletim são referentes à última semana, com informações atualizadas até segunda-feira, dia 1° de junho.



Para Colugnati, os números sugerem que a epidemia segue o mesmo curso apresentado pelo boletim anterior. “Não há muitas novidades nesta semana, além do reajuste das previsões, que no entanto não diferem das anteriores em termos dos intervalos de predição apresentados, que representam as incertezas nas estimativas”.



Aumento de casos e queda do isolamento



De acordo com o documento divulgado, a previsão de casos confirmados em Juiz de Fora para o dia 8 de junho, antes em 719, foi reajustada para 754 (ainda dentro dos intervalos de previsão), podendo chegar a 874 casos no dia 16 de junho.



O isolamento social continua em queda desde 15 de abril até o dia 25 de maio. Em contraponto, observa-se o crescimento das confirmações diárias da Covid-19. “Continua subindo o número de casos e continua caindo o índice de isolamento”, alerta o pesquisador.



O boletim utiliza indicador de isolamento social dado pelo uso de telefones celulares. Este indicador, disponibilizado de modo agregado sem a identificação e nenhum número, notifica o percentual de celulares que não saíram de casa.

