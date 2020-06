Quinta-feira, 4 de junho de 2020, atualizada às 18h35

PJF confirma 38 óbitos e 700 novos casos de coronavírus nesta quinta

Da redação



A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) confirmou nesta quinta-feira, 4 de junho, mais três mortes pelo novo coronavírus. Com os novos registros, o município contabiliza 38 óbitos por covid-19. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Uma das vítimas é uma idosa de 70 anos que morreu no dia 30 de maio. Ela tinha Diabetes Mellitus, Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e obesidade. Os outros dois óbitos são de idosos. Um de 61 anos que morreu na última terça, 2. Como comorbidade, ele tinha Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus e Acidente Vascular Encefálico (AVE). O outro idoso, tinha 76 anos. Ele tinha Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus, Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O óbito foi registrado na segunda-feira, 1º.



O boletim epidemiológico também registrou 11 novos casos de pessoas infectadas, totalizando 700 confirmados. Mais 115 novas suspeitas fora registadas, contabilizando 5.070. Um óbito está sendo investigado.





