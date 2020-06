Sexta-feira, 12 de junho de 2020, atualizada às 15h51

Governo disponibiliza cursos EAD para profissionais da Saúde



Agência Minas



Profissionais de Saúde podem realizar, gratuitamente, cursos de capacitação para o enfrentamento à covid-19. A iniciativa é das secretarias de Estado de Saúde (SES-MG) e de Desenvolvimento Econômico (Sede) e oferece mais de 13 cursos na plataforma da Rede Uaitec para capacitar profissionais da Saúde em tópicos de medicina intensiva.



O objetivo da ação é treinar mais de 7 mil profissionais para atuarem no atendimento aos novos leitos disponibilizados pelo Governo de Minas a pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) decorrente de infecção causada pelo coronavírus. A preocupação surge com o aumento do número de mineiros infectados e o prolongamento da pandemia que, atualmente, tem o pico de contaminados previsto para julho deste ano.



Os cursos disponibilizados são:



Covid-19 - Manejo da infecção causada pelo novo coronavírus;

Covid-19 na Atenção Especializada;

Doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo covid-19;

Estratificação de risco baseado no News2;

Estratificação de risco baseado no News3;

Manejo clínico e tratamento - Atenção Especializada;

Medidas de proteção no manejo da covid-19 na Atenção Especializada;

Notas técnicas covid-19;

O Uso de EPIs na covid-19;

Sars na pandemia covid-19;

Síndrome gripal e covid-19;

Tutoriais e aulas para profissionais de Saúde - covid-19;

Videoconferência sobre ventilação mecânica e covid-19.



Para participar, os interessados devem acessar o portal da Rede Uaitec e se inscrever. Clique aqui para acessar os cursos.





