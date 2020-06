Terça-feira, 16 de junho de 2020, atualizada às 18h31

Prefeitura registra mais três mortes e 62 casos confirmados em 24 horas



Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora registrou 62 novos casos confirmados do novo coronavírus, maior número em 24 horas, até o momento. Além disso, outros três óbitos com testagem positiva para a Covid-19 foram divulgadas nesta terça-feira, 16 de junho, pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. A primeira morte ocorreu na última quinta, 11. A vítima era um idoso, 69 anos, que tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Melitus (DM). Já os outros dois óbitos ocorreram nesta terça, 16. A idosa, 72 anos, e o outros idos, 69, tinham Doença Cardiovascular Crônica.



Com as atualizações, o total de pessoas infectadas é de 956 confirmados. O Boletim Epidemiológico também registrou 201 novas suspeitas, totalizando 6.021. Um óbito está sendo investigado.



Minas Gerais



O estado de Minas Gerais já ultrapassou 500 óbitos confirmados pelo novo coronavírus nesta terça-feira, 16 de junho. Em 24 horas foram registrados mais 21 mortes pela Covid-19, totalizando em 502 óbitos, segundo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). O total de casos confirmados chegou a 22.024, sendo que desse, 21.522 não evoluíram para óbito, 9.696 estão em acompanhamento e 11.826 já receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias sem intercorrências. Até o momento, 575 cidades mineiras tiveram casos confirmados, deste total 153 também tiveram mortes com testagem positivas para covid-19.



No ranking de cidades mineiras com maior número de casos, Belo Horizonte ainda lidera com total de 3.412 pessoas infectadas e 76 mortes pela covid confirmadas. No segundo lugar está Uberlândia com 2.135 casos com testes positivos para coronavírus e total de óbitos é de 41. Juiz de Fora está em terceiro lugar no ranking com 843 casos confirmados e 38 mortes.



Em todo o estado, 227 óbitos encontram-se em investigação e 981 foram descartados para covid-19.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.