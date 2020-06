Quarta-feira, 17 de junho de 2020, atualizada às 16h54

Fhemig abre chamamento emergencial para 67 vagas no Hospital Júlia Kubitschek

Da redação



Estão abertas, até o dia 18 de junho, as inscrições para o preenchimento de 67 vagas temporárias (contrato de 120 dias) para profissionais que irão atuar no Hospital Júlia Kubitschek, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O chamamento é emergencial, com contratação imediata, para dar suporte à assistência dos pacientes da covid-19. Os salários variam entre R$ 1.700,00 e R$ 9.000,00. Informações e inscrições por meio da página da Fhemig.



As vagas oferecidas são para médicos (qualquer especialidade e radiologista), fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo clinico, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeutas respiratórios, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de patologia clínica, técnico de radiologia e auxiliar administrativo.



Serão contratados 16 médicos, de qualquer especialidade, com carga horária de 24 horas semanais e vencimento básico de R$ 9.000,00. São oferecidas ainda 2 vagas para médicos radiologistas, 12 horas semanais, e vencimento básico de R$ 4.595,02.



Para outros profissionais, que irão atuar por 40 horas semanais, será oferecida uma vaga para cada categoria: Fonoaudiólogo, Assistente Social, Psicólogo Clínico, Nutricionista, Farmacêutico Generalista e Bioquímico (farmacêutico bioquímico ou generalista, ou biomédico). O vencimento básico é de R$ 3.464,43. São 6 vagas para enfermeiros, com a mesma carga horária e salário inicial.



Para os fisioterapeutas respiratórios estão sendo ofertadas 4 vagas, 30 horas semanais e vencimento de R$ 3.845,24. Para os técnicos de enfermagem são 27 vagas, 40 horas semanais e vencimento de R$ 1.755,96. Técnicos de Farmácia (1 vaga) e de Patologia Clínica (1 vaga), 40 horas semanais, R$ 1.700,03, assim como para Técnico de Radiologia (carga horária de 30 horas semanais). Uma vaga será para auxiliar administrativo, 40 horas, vencimento básico R$ 1.427,73.





