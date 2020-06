Segunda-feira, 22 de junho de 2020, atualizada às 18h47

Juiz de Fora chega a 50 mortes por Covid-19

Mais três óbitos por coronavírus foram confirmados nesta segunda-feira, 22 de junho, pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), contabilizando 50 óbitos por covid-19. Oficialmente é a epidemia com maior número de óbitos em Juiz de Fora, superando dengue em 2016, que foram 49.



Uma das vítimas é uma idosa de 70 anos. Ela tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC), e morreu no dia 19 de junho. Os outros dois eram idosos, de 83 e 64 anos. O mais velho tinha DCC, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e Alzheimer, e morreu dia 31 de maio. O outro, de 64 anos, morreu no último sábado, 20. Até o momento, as comorbidades não foram citadas pela unidade hospitalar. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



O Boletim Epidemiológico também confirmou mais 40 pessoas infectadas, totalizando 1.298 confirmados. Com as atualizações, 137 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 6.628. Um óbito está sendo investigado.



Ocupação dos leitos



Nesta segunda, 22, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, chegou a 81,37%. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 70,68%.



Em coletiva transmitida pelas redes sociais, o prefeito afirmou que o número de leitos públicos subiu de 108 para 161. “Apesar do número de leitos ter aumentado, a Prefeitura continua trabalhando, para abrir mais vagas em outras unidades hospitalares, inclusive privadas”.





