O que fazer com os contatos próximos de um paciente com Covid-19?

O pneumologista e professor, Júlio Abreu alerta, neste vídeo, sobre a importância do isolamento de pessoas próximas que tiveram contato com um paciente com testagem positiva para Covid-19. Para conter a disseminação do vírus, testar e diagnosticar o paciente não é o suficiente.



Caso seja confirmada a contaminação, o médico afirma que é fundamental o isolamento de todos os contatos que estiveram próximos da pessoa pelos últimos dois, por mais de 15 minutos, com distancia menor que dois metros e sem uso de máscara. O grupo deve ser isolado pelo período de 14 dias, tempo de incubação da covid-19.



