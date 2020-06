Terça-feira, 23 de junho de 2020, atualizada às 18h07

JF registra mais duas mortes e 117 novos casos confirmados de covid-19 em 24 horas

Da redação



Nesta terça-feira, 23 de junho, mais duas mortes pelo novo coronavírus foram confirmados em Juiz de Fora, contabilizando 52 óbitos por covid-19.

Segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, as duas vítimas são idosas. Uma delas, de 94 anos, morreu nesta terça, 23, e tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC). A outra, de 84 anos, veio a óbito no último sábado, 20. Ela tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM) e Doença Renal Crônica (DRC). Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



O boletim também confirmou mais 117 pessoas infectadas, totalizando 1.415 confirmados. Com as atualizações, 259 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 6.887. Um óbito está sendo investigado.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, está em 80,75%. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 71,05%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 50,33.





