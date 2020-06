Quarta-feira, 24 de junho de 2020, atualizada às 18h40

Juiz de Fora registra mais 59 casos confirmados de covid-19 nesta quarta

Da redação



A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) registrou nesta quarta-feira, 24 de junho, mais 58 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no município, contabilizando 1.473 confirmados. Nenhuma morte foi registrada. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Com as atualizações, 259 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 7.146. Um óbito está sendo investigado.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, subiu para 87,58% nesta quarta, 24. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 74,06%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 58,80%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 50,33.





