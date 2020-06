Quinta-feira, 25 de junho de 2020, atualizada às 9h20

Covid-19: Guarda Municipal registra quase três mil denúncias relacionadas ao descumprimento de normas



Da redação



A Central da Guarda Municipal contabilizou, até a última terça-feira, 23 de junho, 2.907 denúncias, recebidas através do telefone 153, relacionadas ao descumprimento de normas direcionadas ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus (Covid-19) em Juiz de Fora.

Segundo a assessoria da Prefeitura, "o índice se apresenta numa crescente entre março e junho, que é o período computado. No primeiro mês de atendimento foram registradas 386 chamadas. Em abril, o número quase que dobrou, chegando a 632. Em maio, 837 ligações. E em junho, relativos a 23 dias, são 1.052 registros. Os números dizem respeito a estabelecimentos comerciais, cujo funcionamento infringe as determinações estabelecidas em decreto municipal. Desde março, quando foram publicadas as primeiras determinações, a Guarda disponibilizou sua central como canal de apoio para o recebimento de denúncias, uma vez que o setor tem funcionamento de 24 horas".

As demandas recebidas são registradas, categorizadas e encaminhadas para atendimento das equipes da Guarda e da fiscalização de posturas das secretarias de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) e de Transporte e Trânsito (Settra), responsáveis pela realização de diligências e ações em conjunto, conforme a natureza de cada caso. A presença das equipes nos locais apontados, para verificação de irregularidades, cumpre escala de prioridade e são atendidas conforme a capacidade operacional.

Quase 400 denúncias em uma semana

Somente na última semana, entre os dias 15 e 22, a central da Guarda recebeu 396 chamadas de denúncia. A maior parte delas referente a bares em funcionamento. Foram 264 em toda a cidade, perfazendo 67% dos apontamentos. As academias tiveram 13 registros, os cultos religiosos, 12, e os salões de beleza, 11. Estabelecimentos como barbearias, lojas de roupas, de utilidades do lar, eletrônicos, salão de festa, autoescola e quadras também aparecem no relatório.

O Centro é o líder de incidências, com 66 casos. O Bairro Cidade do Sol entra na lista com 22 denúncias; Benfica, 17; Bandeirantes, 16; Manoel Honório, 15; Santa Luzia, 12; Alto dos Passos, Jardim Glória e São Pedro, 11 cada; e Francisco Bernardino, 10. No total, mais de 80 regiões registraram movimento irregular do comércio, de atividades de lazer e serviços.

De acordo com o Decreto Municipal nº 13.975, de 12 junho de 2020, no seu Artigo 13, estão vedados o funcionamento de bares, a realização de eventos e atividades que envolvam aglomeração de pessoas, como shows, eventos esportivos e científicos, feiras de entretenimento e comércio em geral, circos, parques de

diversão e parques temáticos.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.