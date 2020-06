Terça-feira, 30 de junho de 2020, atualizada às 18h22

Mais seis bairros entram na lista dos locais com mais casos positivos de Covid em JF

Da redação



Nesta terça-feira, 30 de junho, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea), divulgou o quarto boletim com perfil epidemiológico de casos confirmados de covid-19. Todos os dados divulgados neste informativo são referentes a residentes no município. Na última semana, o maior volume de novos casos foi registrado em adultos com 30 a 39 anos, totalizando 111 registros a mais em relação ao período anterior.



De 22 a 29 de junho foram registrados três novos casos em bebês, 11 em crianças de um a nove anos, dez em adolescentes de dez a 19 anos, 65 em jovens com 20 a 29 anos, 72 em pessoas com 40 a 49 anos, 69 em cidadãos com 50 a 59 anos e 70 em idosos.



Nesta semana, seis bairros entraram para a lista dos locais que mais registraram casos positivos da doença: Bairu (19), Bandeirantes (18), Teixeiras (18), Grama (17), São Judas Tadeu (17) e Democrata (16). Além desses, foram 124 constatações no Centro, 71 no São Mateus, 53 no São Pedro, 42 no Altos dos Passos, 33 no Santa Helena, 32 em Benfica, 32 no Granville, 32 no Paineiras, 29 no Bom Pastor, 27 no Cascatinha, 27 no Estrela Sul, 26 no Granbery, 24 em Nova Era e 17 em Santa Luzia.



Para esse informativo foram levantados números absolutos, o que significa que o dado não é baseado em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o total de residentes de determinada área.



Números absolutos



Mulheres: 873 casos

Homens: 799



- Até 1 ano: 7 casos (0,41%)

- 1 a 9 anos: 35 (2,09%)

- 10 a 19 anos: 38 (2,27%)

- 20 a 29 anos: 267 casos (15,96%)

- 30 a 39 anos: 444 (26,55%)

- 40 a 49 anos: 313 casos (18,72%)

- 50 a 59 anos: 271 casos (16,20%)

- 60 anos ou mais: 296 casos (17,70%)



JF registra 56° morte por coronavírus



A Secretaria de Saúde (SS) registrou nesta terça-feira, 30 de junho, o 56º óbito pelo novo coronavírus no município. A vítima é um idoso de 66 anos que morreu na última segunda, 29. Ele tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



O boletim epidemiológico ainda confirmou 61 pessoas infectadas, totalizando 1.730 novos casos. Com as atualizações, 254 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 8.028. Três óbitos estão sendo investigados.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, está em 85,71% nesta terça, 30. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 75,19%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 57,04%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 50,43.





