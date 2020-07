Sexta-feira, 3 de julho de 2020, atualizada às 17h19

Fhemig abre 275 vagas temporárias para Hospital de Campanha do Expominas de BH



Da redação



A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriram processo seletivo para contratação de 275 profissionais da saúde que irão atuar no Hospital de Campanha do Expominas, em Belo Horizonte, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. As inscrições são gratuitas e foram abertas nesta sexta-feira, 3 de julho, pelo site www.fhemig.mg.gov.br.



As oportunidades são para assistente social (2), enfermeiro (43), farmacêutico (13), fisioterapeuta respiratório (18), médico - para atuar nas Unidades de Internação (48), Áreas de Estabilização, no controle de Infecção Hospitalar (1), nutricionista (4), técnico em enfermagem (114) e técnico em farmácia (22). Os salários variam de R$ 1.700,03 a R$ 9 mil, com carga horária entre 24 horas e 40 horas.



Para se candidatar às vagas disponibilizadas, os interessados deverão preencher o currículo padrão FHEMIG, disponível no site da Fhemig, e enviá-los junto com a documentação para o email que corresponde cada vaga. O prazo de inscrição segue aberto até a próxima terça-feira, 7, às 17h.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.