JF registra mais seis mortes e ultrapassa 2.200 casos confirmados de Covid-19



A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) registrou nesta sexta-feira, 3 de julho, mais 207 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e seis mortes nas últimas 24 horas, contabilizando total de 2.203 casos confirmados e 63 óbitos. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Com as atualizações, mais 207 novos casos foram confirmados, totalizando 2.203. Além disso, 213 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 8.568. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Óbitos:



Idoso, de 75 anos, morreu nessa quinta-feira, 2. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Idoso, de 65 anos, morreu nesta sexta-feira, 3. Sem comorbidades relatadas;



Idoso, de 83 anos, morreu nessa quinta-feira, 2. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Doença Neurológica Crônica (DNC);



Idoso, de 86 anos, morreu nessa quinta-feira, 2. Comorbidades: Diabetes Mellitus, Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Doença Neurológica Crônica (DNC);



Idosa, de 88 anos, morreu nessa quinta-feira, 2. Comorbidades: Doença Neurológica Crônica (DNC);



Idosa, de 66 anos, morreu nessa quinta-feira, 2. Comorbidades: Diabetes Mellitus, Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Doença Neurológica Crônica (DNC);



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, está em 83,33% nesta sexta-feira, 3 de julho. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 74,16%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 56,16%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 50,26.



Minas Gerais



Minas Gerais tem 53.351 casos confirmados por coronavírus e 1.110 óbitos, segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 3 de julho, pela Secretaria de Estado de Saúde. Além disso, o Estado contabiliza 31.682 casos recuperados e 20.559 casos em acompanhamento.



Na últimas 24 horas, Minas registrou 2.644 novos casos e 51 mortes confirmadas. O perfil epidemiológico dos casos no estado é de 54% homens e 46% mulheres, em sua maioria, com idade entre 30 e 39 anos. Já os óbitos atingem em 74% dos casos pessoas acima dos 60 anos de idade, sendo que 82% das mortes são de pacientes com alguma comorbidade. A taxa de letalidade do novo coronavírus em Minas é de 2,1%, até o momento.



Ao todo, 6.110 pacientes estão internados com o vírus e 42.471 em isolamento domiciliar.



Belo horizonte lidera o ranking de cidades com maior número de casos e óbitos confirmados de Covid-19, com 6.976 casos e 168 mortes. Em segundo lugar, está Uberlândia com 6.974 pacientes com testes posivitos para o vírus e 92 óbitos. Juiz de Fora está em terceiro, com 1.920 casos e 54 mortes.





