Vacina da gripe está disponível para todas as faixas etárias em Juiz de Fora



A vacina contra a influenza (gripe) já está disponível para todas as faixas etárias, independente de comorbidades. Os interessados podem buscar pela imunização em uma das 63 unidades básicas de saúde (UBSs) e no Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal. As crianças, gestantes e mulheres no pós-parto (até 45 dias) também têm como opção o Departamento da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA).



De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a medida tem por objetivo “evitar o desperdício de doses nas localidades que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo, que continua sendo prioritário”. Juiz de Fora atingiu na última semana a meta de vacinar pelo menos 90% do público elegível. Entretanto, ainda há vacinas disponíveis para todos interessados.



A imunização ofertada é a trivalente, que protege contra os três subtipos da influenza: H1N1, H3N2 e B. Composta por vírus inativados, ou seja, mortos, é segura. A dose é contraindicada para pessoas com histórico de reação grave anterior ou alergia, também grave, a ovo de galinha. Ela não imuniza contra a covid-19, doença causada pelo coronavírus.



Horários de vacinação, de segunda a sexta-feira



UBSs: 8h às 10h30 e 13h às 16h30

DSMCA: 8h30 às 15h30, na Rua São Sebastião, 772, Centro. Neste posto, a vacina está disponível somente para crianças (seis meses a menores de seis anos), gestantes e puérperas

PAM Marechal: 8h às 16h30





