Quarta-feira, 8 de julho de 2020, atualizada às 11h50

Minas Gerais registra 3.138 casos e 73 óbitos em 24 horas



Da redação



Minas Gerais registrou nesta quarta-feira, 8 de julho, número recorde de casos em 24 horas, com total de 3.138 pacientes que testaram positivo para Covid-19 e 73 novos óbitos. Até o momento são 64.035 casos e 1.355 mortes confirmadas por coronavírus. Além disso, o Estado contabiliza 40.731 casos recuperados e 21.949 em acompanhamento.



A Secretaria de Saúde de MG informa que o elevado número de casos notificados deve-se à modificação na metodologia de coleta de dados, o que permitiu atualizar a situação epidemiológica dos municípios com o total de casos acumulados até hoje. Por isso, o número apresentado não retrata a ocorrência de casos nas últimas 24h, mas a atualização dos dados até então não informados pelos municípios.



O perfil epidemiológico dos casos no estado é de 54% homens e 46% mulheres, em sua maioria, com idade entre 30 e 39 anos. Já os óbitos atingem em 75% dos casos pessoas acima dos 60 anos de idade, sendo que 82% das mortes são de pacientes com alguma comorbidade. A taxa de letalidade do novo coronavírus em Minas é de 2,1%, até o momento.



Ao todo, 7.245 pacientes estão internados com o vírus e 56.790 em isolamento domiciliar.



Belo horizonte lidera o ranking de cidades com maior número de casos e óbitos confirmados de Covid-19, com 8.574 casos e 200 mortes. Com a mudança da forma de coleta de dados da SES-MG, o panorama dos casos confirmados nas cidades mineira mudou, com considerável crescimentos do número de casos confirmados em cidades menores, como Ipatinga, com mais de 263 mil habitantes, já tem mais confirmações de casos que Juiz de Fora, com 2.944 pessoas com testagem positiva para o vírus e 53 óbitos confirmados. Em segundo lugar, está Uberlândia com 7.939 pacientes com testes positivos para o vírus e 129 óbitos. Juiz de Fora está em terceiro, com 2.246 casos e 60 mortes. Confira a tabela com as confirmações e óbitos por cidade.







