Quinta-feira, 9 de julho de 2020, atualizada às 11h58

Exame de Antônio Almas dá negativo e confirma que prefeito não tem Covid-19



Da redação



O resultado do exame para atestar se o prefeito Antônio Almas tinha Covid-19 deu negativo. A coleta da amostra para o exame RT-PCR foi feita na quarta-feira, 8 de julho, pelo Laboratório do Hospital Santa Casa, e o resultado saiu nesta quinta, 9.



Conforme assessoria de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o prefeito decidiu fazer o exame após ter contato com dois funcionários que contraíram o vírus. Apesar do resultado, Almas continuará despachando de casa até esta sexta-feira, 10, retornando às atividades normais na Prefeitura a partir da próxima segunda-feira, 13.



Nas notas informadas no resultado, o laboratório acrescenta que o resultado negativo não exclui infecção por Covid-19. "Em pacientes que apresentam sintomas permanentes ou em caso de doença grave ou progressiva, ou na presença de dados clínico-epidemiológicos fortemente sugestivos de Covid-19 recomenda-se coleta de nova amostra". A situação não se enquadra no caso do prefeito de Juiz de Fora, já que ele está assintomático.





