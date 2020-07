Sábado, 11 de julho de 2020, atualizada às 08h47

Juiz de Fora registra mais quatro mortes e 92 casos confirmados de Covid-19 em 24h



Da redação



A Secretaria de Saúde registrou nesta sexta-feira, 10 de julho, mais quatro mortes pelo novo coronavírus em Juiz de Fora, contabilizando 77 óbitos. Dois são homens com menos de 60 anos, um de 47 e o ou de 59 anos. O mais novo morreu na sexta-feira, 11, e tinha Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Acidente Vascular Cerebral (AVC). O segundo teve óbito confirmado na quinta, 9, e possuía Doença Cardiovascular Crônica (DCC). Já os outros dois casos eram uma idosa, 84, que morreu na sexta, e tinha Pneumopatia Crônica, e um idoso, 68, que morreu na quinta e não teve comorbidades relatadas.



Com as atualizações, mais 92 novos casos foram confirmados, totalizando 2.579. Além disso, 283 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 9.841. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Nesta semana, o grupo de modelagem epidemiológica da Covid-19, formado por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), soltou a quinta nota técnica, que prevê até o dia 17 de julho 3.993 casos confirmados de coronavírus acumulados no município, ou 1.749 novos casos desde 4 de julho.



De acordo com a nota, no dia 20 de junho, Juiz de Fora tinha 1258 casos confirmados e, segundo com a Prefeitura de Juiz de Fora, registrava 46 vidas perdidas. Estes números evoluíram para 2244 confirmados e 63 óbitos no dia 4 de julho, representando aumentos de 78,4% e 37%, respectivamente. Na 27ª semana epidemiológica (28 de junho a 4 de julho), Juiz de Fora atingiu o recorde semanal desde o início da pandemia, com 626 novos casos.



O grupo notou ainda um processo de aceleração das taxas de crescimento do número de casos acumulados em Juiz de Fora e na macrorregião Sudeste (Além Paraíba, Carangola, Juiz de Fora, Leopoldina/Cataguases, Lima Duarte, Muriaé, Santos Dumont, São João Nepomuceno/Bicas e Ubá), ficando ao redor de 3,6% para Juiz de Fora e de 4,7% para a macro Sudeste.



A taxa de crescimento do número de óbitos continua apresentando grande oscilação ao longo do tempo tendo alcançado 11% em Juiz de Fora e 10% na macro Sudeste no dia 3 de julho.



Ocupação dos leitos



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, está em 74,55% nesta sexta-feira, 10 de julho. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 70,85%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 57,52%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 50,13.







