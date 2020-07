Segunda-feira, 13 de julho de 2020, atualizada às 12h00

Minas ultrapassa os 76 mil casos e 1.600 mortes confirmadas por Covid-19



Da redação



Minas Gerais tem mais 971 casos e 39 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 13 de julho, pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Até o momento, são 76.822 casos e 1.615 mortes confirmadas por coronavírus. Além disso, o Estado contabiliza 50.510 casos recuperados e 24.697 em acompanhamento.



A Secretaria de Saúde de MG informa que o número de casos confirmados nas últimas 24 horas pode não retratar a ocorrência de novos casos no período, mas o total de casos notificados à SES-MG nas últimas 24 horas.



O perfil epidemiológico dos casos no estado é de 54% homens e 46% mulheres, em sua maioria, com média de idade de 43 anos. Já os óbitos atingem em 76% dos casos pessoas acima dos 60 anos de idade, sendo que 83% das mortes são de pacientes com alguma comorbidade, em sua maioria, Doenças Cardiovasculares, Hipertensão e Diabetes. A taxa de letalidade do novo coronavírus em Minas é de 2,1%, até o momento. O número de municípios com óbitos já chegou a 305.



Ao todo, 8.849 pacientes estão internados com o vírus e 67.973 em isolamento domiciliar.



Belo Horizonte lidera o ranking de cidades com maior número de casos e óbitos confirmados de Covid-19, com 10.348 casos e 270 mortes. Governador Valadares e Ipatinga que são cidades menores, com média de 250 mil habitantes, apresentaram crescimento considerável de casos e óbitos, nos últimos dias. O primeiro município já contabiliza 2.238 casos e 59 óbitos, e Ipatinga tem mais pacientes com teste positivo para o vírus que Juiz de Fora, que está em terceiro lugar no ranking, com total de 3.665 e 60 óbitos. Uberlândia é a segunda cidade com maior número de casos e óbitos, com 9.210 pacientes com testes positivos para coronavírus e 141 mortes. Juiz de Fora está em terceiro, com 2.544 casos e 70 mortes. Confira a tabela com as confirmações e óbitos por cidade.





