Segunda-feira, 13 de julho de 2020

Saiba o que aumenta o risco de contrair Covid-19 grave

Da redação



Com a reabertura, cada vez maior, do comércio diversas cidades brasileiras, as pessoas têm questionado sobre os riscos de contrair à Covid-19 e/ou a condição grave do vírus. Para falar sobre este assunto, o pneumologista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Júlio Abreu publicou vídeo esta semana para esclarecer sobre estas dúvidas.



No primeiro caso, os riscos continuam sendo os mesmos já citados pelo médico em gravações anteriores, que são: não usar máscaras durante contato com outras pessoas, não respeitar o distanciamento de dois metros, permanecer em ambiente fechado e com pouca ventilação junto com outras pessoas e usar o transporte público, que já é de alto risco, sem máscara.



Quanto ao risco de contrair à Covid-19 grave, o pneumologista explica que em pessoas acima de 60 anos, a propensão aumenta exponencialmente conforme a idade. Além disso, há 15 dias o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) atualizou as condições que podem causar maior risco em pessoas de qualquer idade, divido em dois grupos: Risco Aumentado de Doença Grave e Possibilidade de Risco Aumentado de Doença Grave. Veja o vídeo abaixo e entenda a diferença entre eles:











