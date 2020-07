Quarta-feira, 15 de julho de 2020, atualizada às 16h58

Fhemig abre vagas temporárias para Hospital Regional Antônio Dias

Da redação



A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou, nesta quarta-feira, 15 de julho, um novo edital de chamamento emergencial para preenchimento de vagas temporárias no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. As inscrições terminam às 17h, do próximo domingo, 19.



Ao todo, são 20 vagas para médicos, com vencimentos básicos entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil, de acordo com a carga horária e outros requisitos citados no edital. Também estão sendo oferecidas vagas para fonoaudiólogo (40 horas semanais, R$ 3.464,43), terapeuta ocupacional (30 horas, R$ 2.645,82), técnico de Enfermagem (40 horas, R$ 1.755,96) e técnico de Patologia (40 horas, R$ 1.700,03).



As informações do edital podem ser consultadas neste link.





