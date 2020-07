Sexta-feira, 17 de julho de 2020, atualizada às 18h07

Juiz de Fora tem 92 óbitos e 3.014 casos confirmados de Covid-19



Da redação



Nesta sexta-feira, 17 de julho, a Secretaria de Saúde (SS) registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus em Juiz de Fora, contabilizando 92 óbitos. Uma das vítimas, é um idoso de 77 anos que morreu nesta sexta, 17. O outro óbito, registrado nessa quinta-feira, 16, é de um homem de 51 anos. Não foram relatadas comorbidades das vítimas. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Com as atualizações, mais 21 novos casos foram confirmados, totalizando 3.014 pessoas infectadas. O boletim ainda registrou mais 194 novas suspeitas, contabilizando 11.270. Um óbito está sendo investigado.



Ocupação dos leitos



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, até quinta-feira, 16 de julho, é de 77,14%. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 71,43%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 58,25%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 50,32.



UFJF enviou mais 456 laudos de covid-19 à PJF



Do dia 10 até esta sexta-feira, 17, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recebeu 456 novos laudos sobre covid-19, fruto das amostras analisadas pelos laboratórios da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea), ao todo, a instituição já encaminhou à Secretaria de Saúde 2.952 resultados, sendo 1.038 positivos para coronavírus.



O público elegível para realização dos testes são profissionais de saúde sintomáticos, entre o terceiro e o décimo dia de sintomas; todos os pacientes internados em “leitos covid”, pactuados com o Município; os atendidos na atenção básica, em situação de vulnerabilidade (acima de 65 anos, cuidadores de idosos, diabéticos, hipertensos descompensados e obesos); e servidores, que estejam sintomáticos, da segurança pública, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Especializado de Assistência Social (Creas) e demais serviços de assistência social, que prestam atendimento direto à população.



O material é coletado por quatro equipes, desde abril, fruto da parceria da PJF e UFJF, e transportado nas condições adequadas para os dois laboratórios, sendo um no Instituto de Ciências Biológicas e outro na Faculdade de Farmácia. Ambos passaram por inspeção da Vigilância Sanitária e foram devidamente credenciados, recebendo alvará para funcionamento e efetuação dos testes.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.