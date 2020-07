Segunda-feira, 20 de julho de 2020, atualizada às 15h20

Fhemig divulga edital para novas contratações no Hospital Eduardo de Menezes

Da redação



Estão abertas, até a próxima quarta-feira, 22 de julho, inscrições para novo chamamento emergencial de profissionais para atuar exclusivamente no enfrentamento à covid-19, no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Os interessados devem enviar todos documentos solicitados e informações para o e-mail pss.hem@fhemig.mg.gov.br. Os detalhes podem ser acessos no edital no site da Fhemig.



São seis vagas para médicos, com experiência em Terapia Intensiva e em enfermarias. As vagas são temporárias e imediatas. Os vencimentos básicos são de R$ 3,5 mil, para 12 horas semanais, e de R$ 7 mil, para 24 horas.





