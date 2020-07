Segunda-feira, 20 de julho de 2020, atualizada às 10h48

Semana começa em Juiz de Fora com 3.060 casos e 93 óbitos por Covid-19



Da redação



A semana começou em Juiz de Fora com 3.060 casos do novo coronavírus, 93 óbitos e 11.350 casos suspeitos, segundo o Informe Epidemiológico da Secretaria de Saúde da cidade.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), em Juiz de Fora, até esta segunda-feira, 20 de julho, é de 76,57%. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 71,79%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 53,34%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 48,98.

No Estado

Em Minas Gerais, até o momento são 94.132 casos confirmados, sendo que 2.004 óbitos confirmados, 25.271 casos em acompanhamento e 66.369 casos recuperados. Nas últimas 24h, o estado confirmou 1.160 casos e 22 mortes.

Segundo a Secretaria do Estado de Saúde, "o elevado número de casos notificados nas últimas 24h deve-se à modificação na metodologia de coleta de dados, o que permitiu atualizar a situação epidemiológica dos municípios com o total de casos acumulados. Ressalta-se, portanto, que o número apresentado não retrata a ocorrência de casos nas últimas 24h, mas a atualização dos dados até então não informados pelos municípios".

Confira os dados dos municípios mineiros





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.