Segunda-feira, 27 de julho de 2020, atualizada às 16h51

Pesquisas reforçam a eficácia do uso das máscaras para redução do contágio da Covid-19

Da redação



Em novo vídeo publicado em seu canal no Instagram, o professor e pneumologista Júlio Abreu destaca a importância do uso das máscaras como medida fundamental no combate à disseminação da Covid-19. Ele relata dois estudos divulgados nas últimas semanas que reforçam a importância do uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI). Um deles foi publicado na Revista da Associação Médica Americana (JAMA), por pesquisadores da Universidade de Harvard. As pesquisas mostram a eficácia do uso das máscaras para redução do contágio do vírus principalmente neste momento em que torna-se cada vez mais real o retorno das atividades com segurança, em todo país. Assista o vídeo abaixo:











