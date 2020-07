Segunda-feira, 27 de julho de 2020, atualizada às 11h47, atualizada às 18h30



Juiz de Fora tem 3.323 casos confirmados de Covid-19 e 109 óbitos

Da redação



Mais quatro mortes pelo coronavírus foram registradas nesta segunda-feira, 27 de julho, Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, contabilizando 109 óbitos. Com as atualizações, mais 16 novos casos foram confirmados, totalizando 3.323 pessoas infectadas. O boletim ainda registrou mais 167 novas suspeitas, contabilizando 12.345. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Uma das mortes ocorreu nesta segunda, 27, foi de um homem, de 59 anos, que tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC). Os outros casos com pacientes com menos de 60 anos é de uma mulher 56, que era diagnóstica com câncer de pulmão, e um homem, 49, que tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM). Ambos morreram na última sexta, 24. Já o último caso confirmado é de uma idosa, 92 anos, que morreu no domingo, 26. Ela tinha Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM).



A cidade ainda possui dois óbitos em investigados.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) em Juiz de Fora, até esta segunda-feira, 27, é de 80,33%. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 74,19%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 56,37%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 48,55.



Ao todo, existem em Juiz de Fora 1.382 leitos de enfermaria Adulto e 280 de UTI Adulto. Até esta segunda, 73 leitos de UTI e 94 de enfermaria estão ocupados.

Em Minas Gerais, até o momento são 113.718 casos confirmados, 26.922 em acompanhamento, 84.335 casos recuperados, além de 2.461 óbitos. Desse total, são 13.439 casos de internação hospitalar na rede pública e privada e a letalidade da doença é de 2,1%.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.