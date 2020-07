Terça-feira, 28 de julho de 2020, atualizada às 8h20

Paciente diagnosticado com covid-19 recebe alta do CTI em JF

Da redação



Depois de mais de 40 dias internado no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira (HPS), o paciente Douglas Wellington, de 40 anos, diagnosticado com covid-19, recebeu alta na manhã desta segunda-feira, 27. Ele estava internado desde o dia 13 de junho e agora seguirá tratamento na enfermaria da unidade. Douglas saiu do CTI recebendo o carinho e aplausos dos profissionais de saúde da unidade pública. O momento foi registrado em vídeo.



A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) registrou nesta segunda-feira, 27 de julho, mais quatro mortes pelo coronavírus no município, contabilizando 109 óbitos. Com as atualizações, mais 16 novos casos foram confirmados, totalizando 3.323 pessoas infectadas. O boletim ainda registrou mais 167 novas suspeitas, contabilizando 12.345. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.

Óbitos

Homem, de 59 anos, morreu nesta segunda-feira, 27. Comorbidade: Doença Cardiovascular Crônica (DCC);



Mulher, de 56 anos, morreu na sexta-feira, 24. Comorbidade: Câncer de pulmão;



Homem, de 49 anos, morreu na sexta-feira, 24. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM);



Idosa, de 92 anos, morreu nesse domingo, 26. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM). Além desses, dois óbitos estão sendo investigados.

Boletim desta segunda, 27

- 12.512 suspeitos

- 3.323 confirmados

- 109 óbitos confirmados

- 2 óbitos em investigação

