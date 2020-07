Quarta-feira, 29 de julho de 2020, atualizada às 17h19

Média de óbitos reforça tendência de estabilização da covid-19 em Minas

Durante a coletiva virtual realizada nesta quarta-feira (29/7), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, apresentou análises gráficas do número de óbitos por covid-19 e da taxa de ocupação de leitos no estado. Segundo o secretário, os dados reforçam a ideia de que Minas Gerais se encontra na fase de platô, período que poderá durar até meados de agosto.



“O acompanhamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mostra que, embora haja uma aglomeração de óbitos desde o dia 2 de julho, não há uma tendência nítida de aumento. De acordo com as projeções, há uma indicação de horizontalização, que caracteriza o chamado platô”, explicou Amaral.



Os gráficos apresentados pelo secretário destacam uma comparação entre os seguintes recortes: número de óbitos relativos à data de ocorrência e número de óbitos relativos à data de confirmação pela SES (inserção da informação no boletim epidemiológico).



“De acordo com a média móvel de óbitos nos últimos três dias, comparando esses dois recortes, é possível perceber a ocorrência de atraso da confirmação no boletim em relação à data em que o óbito de fato aconteceu. Além disso, também é possível observar uma redução no número de óbitos”, explica o secretário.



Apesar das projeções, Amaral pontua que, embora ainda seja cedo para se falar em queda da curva, tudo indica que não haverá uma alta considerável nos números da covid-19 em Minas. “É muito provável que ainda estejamos no platô. Mas, possivelmente não teremos um aumento muito significativo de óbitos diários em relação ao que temos hoje”.



Taxa de ocupação



Em relação aos leitos de UTI, o secretário de Saúde afirmou que, no momento, a ocupação está menor, se comparada a meados de julho, o que demonstra uma certa estabilização do cenário. “Isso pode demonstrar que, ao que tudo indica, paramos de ter a demanda por ocupação de UTI. Tal sinalização é muito importante, já que os níveis da ocupação antecedem aos óbitos em cerca de dez dias”, disse Amaral. Hoje, a taxa de ocupação geral de leitos de UTI no estado está em 67,44% e de leitos de enfermaria em 59,02%.



Ainda de acordo com o secretário de Saúde, todos os dados coletados e análises realizadas são fundamentais para o enfrentamento e controle da covid-19 em Minas. “A partir desse trabalho é possível apresentar um direcionamento quanto às orientações necessárias para evitar um desequilíbrio na assistência à saúde da população”, explicou.



Minas Consciente



Também como forma de aperfeiçoar o controle da pandemia, o secretário de Estado adjunto da SES-MG, Marcelo Cabral, informou que nesta quarta-feira (29/7) será apresentada a nova versão do plano Minas Consciente, após contribuições realizadas por meio de consulta pública. A divulgação será feita hoje, às 16h30, pelo governador Romeu Zema, em uma live nas redes sociais.



O plano Minas Consciente, que orienta a retomada segura das atividades econômicas nos municípios mineiros a partir de critérios técnicos e epidemiológicos, tem a adesão de 302 cidades até o momento, o que representa um impacto em 7 milhões de pessoas.

