Segunda-feira, 3 de agosto de 2020, atualizada às 12h03

Coronavírus: Minas chega a 2.894 óbitos e a 133.743 casos



Da redação



O número de óbitos confirmados por coronavírus em todo o estado de Minas Gerais chegou a 2.894, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), divulgado nesta segunda-feira, 3 de agosto. O total de casos confirmados subiu para 133.743, sendo que desses, 28.287 estão em acompanhamento e 102.562 já receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias sem intercorrências.



Durante o final de semana foram contabilizados, pelo menos, 3.758 novos casos de mineiros com testes positivos para o coronavírus. O quantitativo corresponde a soma dos dados divulgados pelos boletins de domingo, 2, e desta segunda, 3. Nas últimas 48 horas, também foram confirmados 33 óbitos associados à Covid-19 em Minas. Mesmo que os números ainda sejam altos, o informativo que revela os casos e óbitos confirmados das últimas 24 horas, mostrou salto positivo. Nesta segunda, 3, 942 mineiros testaram positivo para o vírus e foram confirmadas três mortes pela Covid-19. Esta foi a primeira vez em três semanas que o estado registra menos de mil casos em 24 horas.



No ranking de cidades mineiras com maior número de casos, Belo Horizonte ainda lidera com total de 20.042 pessoas infectadas e 552 mortes pela Covid confirmadas. No segundo lugar está Uberlândia com 12.578 casos com testes positivos para coronavírus e total de óbitos de 208. Já Juiz de Fora fica em terceiro lugar, com 3.463 e 110 mortes. Informações emitidas pelo município no sábado, 1°, no entanto, dão conta de 3.573 casos confirmados e 117 vidas perdidas em decorrência da Covid-19.



Mesmo que Juiz de Fora esteja na terceira posição, com maior número de óbitos confirmados, segundo dados do estado, outras cidades mineiras com média de 250 mil habitantes já superam o número total de população com testagem positiva para Covid-19, qua são Ipatinga com 5.655 casos e 94 óbitos; e Governador Valadares com 4.008 e 107 mortes.



Em todo o estado, 120 óbitos encontram-se em investigação e 1.641 foram descartados para covid-19.



A maioria dos casos confirmados em Minas ocorreu em homens, 53%, e as idades com mais pessoas infectadas está na faixa entre 30 e 39 anos, e logo depois, na faixa entre 40 e 49 anos, com média de idade do total de casos de 43 anos. Já o perfil epidemiológico dos óbitos por covid-19 tem média de idade de 70 anos e 83% das pessoas tinham comordidades, em sua maioria hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes.



De acordo com a SES, 14.819 pacientes positivados tiveram de ser hospitalizados nas redes pública e privada de saúde de Minas. Ao menos 118.924 pessoas realizaram período de isolamento domiciliar, em dados acumulados desde o princípio da pandemia.





