Quinta-feira, 6 de agosto de 2020, atualizada às 18h39

Como manter a atividade física e a alimentação saudável durante a pandemia?



Da redação



A nutricionista Anna Karla Coimbra e o personal trainer Geraldo Heleno, colunistas da ACESSA.com, realizaram uma live para discutir sobre os reflexos do isolamento social, causado pela pandemia do novo coronavírus, na alimentação e nas atividades físicas. Eles levantaram questões sobre formas de manter uma alimentação saudável com dicas na hora de fazer as compras no supermercado até como praticas exercícios mesmo dentro de casa. Confira o vídeo abaixo:







