Sexta-feira, 14 de agosto de 2020, atualizada às 18h34

Juiz de Fora registra mais três mortes e 102 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Da redação



A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) registrou nesta sexta-feira, 14 de agosto, mais três mortes pelo novo coronavírus no município, contabilizando 134 óbitos. Um idoso, de 75 anos, morreu nesta sexta, 14, e não tinha comorbidades relatadas. Já os outros dois óbitos ocorreram na quinta, 13, de um homem, 50, com diabetes mellitus, doença cardiovascular crônica e doença renal crônica; e uma idosa, 87, que tinha doença cardiovascular crônica.



Com as atualizações, mais 102 casos foram confirmados, totalizando 4.186 pessoas infectadas. Mais 240 novas suspeitas foram registrados, contabilizando 14.806. Dois óbitos estão sendo investigados. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Taxa de ocupação dos leitos em JF



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) em Juiz de Fora, até sexta-feira, 14 de agosto, é de 71,58%. Já a soma de leitos de UTI públicos e privados têm taxa de ocupação de 72,08%, e a ocupação de leitos de Enfermaria chegou a 57,96%. A média do isolamento social no município, dos últimos sete dias, está em 48,96.



Ao todo, existem em Juiz de Fora 1.382 leitos de enfermaria Adulto e 279 de UTI Adulto. Até esta sexta, 62 leitos de UTI e 85 de enfermaria estão ocupados. As taxas de ocupação dos leitos de UTI em cada hospital estão da seguinte forma: João Penido (75%), Maternidade Therezinha de Jesus (80%), Albert Sabin (91,3%), Hospital Universitário (94,12%), HPS (53,57%), Santa Casa (61,82%), Monte Sinai (60,87%), Unimed (71,43%), São Vicente de Paulo (77,78%), Fundação Instituto Clínico - João Felício (90%), Ascomcer (80%) e Instituto Oncológico (66,67%).



Plataforma JF Salvando Todos



A Plataforma JF Salvando Todos publicou na última quarta-feira, 12, o primeiro informativo em formato de vídeo com os dados atualizados sobre a evolução do coronavírus na cidade. O projeto é elaborado por estudantes do curso de estatística sob a orientação de docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os vídeos serão divulgados semanalmente, de acordo com o planejamento de periodicidade do grupo.



Além das informações da doença na região, a Plataforma também conta com os boletins informativos quinzenais que traz dados, análises e gráficos do panorama da pandemia do novo coronavírus em todo o país. O JF Salvando Vidas disponibiliza os dados para gerar informações qualificadas, que ficam disponíveis em gráficos interativos para consulta, sobre os números de casos e óbitos acumulados; número de reprodução efetivo (Rt); número de respiradores; número de casos novos por dia; evolução da taxa de letalidade; perfil dos leitos e tempo estimado para duplicação dos números de casos. As informações são coletadas em fontes oficiais do Ministério da Saúde, no Datasus, na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e na Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.