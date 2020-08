Segunda-feira, 17 de agosto de 2020, atualizada às 08h09

O que é imunidade de rebanho e quando ela pode ser atingida no coronavírus?



Já ouviu falar na expressão imunidade de rebanho? O tema, que tem circulado de forma polêmica pela internet, será abordado no vídeo desta segunda-feira, 17 de agosto, pelo pneumologista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Júlio Abreu.



Ele explica que a imunidade de rebanho ou coletiva é o efeito de proteção que surge em uma população quando um alto percentual de pessoas adquiri imunidade contra uma doença infecciosa. A proteção pode ocorrer por dois motivos: quando a pessoa tem a doença e cria imunidade ou pela vacinação. Nas duas situações há uma queda brusca na circulação do agente causador da doença o que resulta na redução de novos infectados.

No caso da Covid-19, o médico aborda que muitos pesquisadores têm discutido sobre em qual percentual ela se estabilizaria, pensando no momento em que as vacinas forem disponibilizadas. Mas, independente disso, ele alerta sobre a importância da população continuar com as medidas de proteção, com o uso de máscara e distanciamento social, afinal, pensar em uma estabilização por alto percentual de doentes pode ser desastroso e antiético, já que representa colapso no sistema de saúde e muitas mortes.















