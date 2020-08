Sexta-feira, 21 de agosto de 2020, atualizada às 8h20



JF registra redução em números de novos casos de Covid-19 e aumento na taxa de letalidade



A plataforma JF Salvando Todos publicou a oitava edição do Boletim Informativo da Covid-19. O projeto é uma iniciativa de pesquisadores do curso de estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para dar acesso fácil e amigável aos dados da pandemia do novo coronavírus no país. Entre os destaques da edição, estão a desaceleração das taxas de crescimento de casos e óbitos no Brasil; o crescimento da taxa de letalidade em Juiz de Fora; e a comparação dos registros de Minas Gerais em relação à região Sudeste.

De acordo com a análise epidemiológica, Juiz de Fora registrou 235 novos casos da doença, na 33ª semana epidemiológica (9 a 15 de agosto), uma queda de 42% em relação à semana anterior. Embora tenha apresentado um cenário positivo de novas notificações, o número de óbitos subiu 83% no mesmo período. Em números totais, o município contabilizou 4254 casos confirmados e 141 vidas perdidas, até a terça-feira, dia 18 de agosto. Os pesquisadores evidenciam no informe que, com base na análise de distribuição dos óbitos por faixas etárias, a maioria dos pacientes que vieram a falecer tinham 60 ou mais anos de idade, sendo 54% destes do sexo masculino. O documento destaca, ainda, o perfil etário dos casos diagnosticados: a maior concentração dos pacientes confirmados com a Covid-19 têm entre 20 e 59 anos de idade.

Queda de novos casos na Zona da Mata

A Zona da Mata registrou queda nos números de novos casos e vidas perdidas em relação à semana anterior a publicação do boletim. A mesorregião tem 15762 casos confirmados e 451 óbitos por coronavírus, com base nos dados da SES-MG. A região ainda não atende aos critérios de controle da pandemia, definidos por protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

No que tange ao Estado, a mesorregião de Minas Gerais com maior taxa de óbitos é o Campo das Vertentes, com destaque para a cidade de Barbacena. Já em relação à região Sudeste, o número de casos confirmados representa 15% dos registros da doença; os dados também apontam Minas Gerais com a menor taxa de letalidade da região. Na perspectiva nacional, os registros totais do contágio da Covid-19 já somam mais de 3 milhões de infectados. O tempo de duplicação de casos confirmados no país é de 63 dias. Segundo os pesquisadores, as taxas demonstram uma tendência de desaceleração, mas ainda não há evidências para afirmar que a pandemia esteja sob controle.



