Quarta-feira, 2 de setembro de 2020, atualizada às 9h

Minas Gerais cria plano de imunização para a Covid-19



Da redação



O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, anunciou, nessa terça-feira, 1° de setembro, em coletiva de imprensa virtual, que o Estado já conta com um Plano de Contingenciamento de Imunização para a Covid-19.

Embora ainda não haja uma vacina aprovada, o objetivo da antecipação é se precaver quanto a possíveis faltas no mercado, devido à alta procura por insumos.

“Lançamos o plano já pensando em preparar a rede de Saúde e orientar os municípios para o momento em que a vacina estiver disponível. Diante dessa possibilidade, precisamos ter condições de fornecer insumos, distribuir adequadamente as doses e, inclusive, fazer o acompanhamento pós-vacina”, explicou Amaral.

Taxa de contágio

O secretário também falou sobre a taxa de contágio. O índice conhecido pela sigla RT tem variado sempre abaixo de 1 ao longo da última semana. “O índice foi de 0.95 em 27/8 para 0,92 em 31/8. Se o RT se mantiver abaixo de 1, podemos projetar no longo prazo uma redução na transmissão e também em todo o estresse com a epidemia, tanto no sentido assistencial quanto no sentido do número de casos”, explicou.

O RT é um indicador que dá base sobre o número médio de casos de infectados a partir de um caso primário, em determinado tempo.

Prevenção

Apesar da sinalização de um possível equilíbrio nos números, Amaral destacou que não é o momento de relaxar quanto aos cuidados para prevenção à Covid-19. “Orientações de higiene, como lavagem das mãos e uso de álcool gel, bem como distanciamento social seguem essenciais para que possamos controlar a epidemia de maneira ainda mais eficaz”, concluiu.

Até o momento, foram registrados 218.781 casos confirmados da covid-19 e 5.364 óbitos em Minas Gerais.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.